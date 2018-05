30.000 Imker betreuen 450.000 Bienenstöcke

Bienengift und das Sterben der Bienen sind in aller Munde. Was tut der Imkerbund dafür, die Biene bestmöglich zu versorgen?

Wir setzen stark auf Aufklärung der Menschen, das Miteinander von Bauern und Imkern und die bestmögliche Ausbildung der Imker. Dazu haben wir etwa 200 Wanderlehrer, die ihr Wissen an die Imker weitergeben sowie die Imkerfacharbeiter und -meisterausbildungen. Persönlich freut mich, dass alle landwirtschaftlichen Schulen das Fach Bienenkunde wieder in den Lehrplan aufgenommen haben. Ich selbst habe 188 Bienenstöcke und schätze besonders die Ausgeglichenheit, die von Bienen ausgeht.