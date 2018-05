Agenten, Schleuser und IS-Anhänger durchgewunken

Flüchtlinge zahlten Geld, um Asyl zu bekommen

Prüfer des BAMF hätten inzwischen festgestellt, dass seine Anerkennung vermutlich „von Anfang an rechtswidrig war“. Bei anderen Antragstellern seien mögliche Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat nicht näher geprüft worden. Ein anderer Mann habe Flüchtlingsschutz beantragt und angegeben, in Syrien für den Geheimdienst gearbeitet zu haben. Mehrere Flüchtlinge hätten zudem Geld bezahlt, um in Bremen Asyl zu bekommen. Ein Betroffener sagte gegenüber dem Magazin, er habe dem Rechtsanwalt 1000 Euro in bar bezahlt und wenige Monate später Flüchtlingsschutz in Bremen erhalten.