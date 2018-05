Mindestens 8 Tote bei Massaker an Schule in Texas

Erneut werden die USA von einer Bluttat an einer Schule erschüttert: In einer High School im US-Bundesstaat Texas hat ein bewaffneter Mann, möglicherweise ein Schüler, ein Massaker verübt. Mindestens acht Menschen kamen durch Schüsse ums Leben, zudem wurden mehrere Menschen verletzt. Der Schütze hatte zu Unterrichtsbeginn kurz vor 8 Uhr mit einer Pumpgun das Feuer in dem Schulgebäude eröffnet. Der bewaffnete Angreifer konnte kurze Zeit später festgenommen werden, wie der stellvertretende Direktor der Schule gegenüber Lokalmedien mitteilte. Ein zweiter Verdächtiger befindet sich ebenfalls in Polizeigewahrsam.