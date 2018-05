Kruzifix zerstört, Vandalen von Polizei gefasst

Mutprobe und zu viel Alkohol - diese Kombination verleitete zwei Holländer zu einer mehr als nur dummen Aktion. Sie rissen in St. Peter am Kammersberg in der Nacht auf Samstag 29 Straßenleitpflöcke aus und beschädigten ein Kruzifix schwer. Aufgrund der medialen Berichterstattung konnten sie nun gefasst werden.