Heidi Klum macht Liebe zu Tom Kaulitz offiziell

Heißer Turtelauftritt in Cannes: Heidi Klum und Tom Kaulitz haben am Donnerstag Arm in Arm auf der Croisette für die Fotografen posiert. Sie im langen weißen Kleid, das einem Brautkleid ähnelt, er im schwarzen Anzug präsentierten sie sich innig bei der Benefizveranstaltung „Cinema Against Aids“.