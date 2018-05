Diese Wiener Top-Anwältin vertritt Robert K. (16)

Auch Amokfahrer Alen R. vertreten

Damit steigt die Top-Anwältin einmal mehr für einen mutmaßlichen Mörder in den juristischen Ring. Zuvor vertrat die Wienerin unter anderem den Amokfahrer von Graz, Alen R. Im Jahr 2015 raste der damals 26-jährige Bosnier durch die Fußgängerzone, später wurde er wegen dreifachen Mordes und 108-fachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.