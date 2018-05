Robert K. „wird sicher für 25 Jahre weggesperrt“

Denkt man etwa an den aktuellen Fall des See-Mörders (dieser war von zwei Gutachtern für ungefährlich erklärt worden, ehe er kürzlich eine Zufallsbekanntschaft erwürgte, danach in der Badewanne zerstückelte und die Leichenteile im Neusiedler See versenkte, Anm.), wird wohl hier ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Beschuldigten geworfen werden“, so der Jurist. Er gehe davon aus, „dass er durchaus 25 Jahre in Haft bzw. in der Anstalt verbringen werden wird - vorausgesetzt natürlich, er gilt danach als geheilt“. Da wäre Robert K. 41 Jahre alt …