„Israel hat die Pflicht, seine Grenze zu sichern“

Gaspipelines seien in Brand gesteckt, am Grenzübergang für Hilfsgüter sei mehrfach Feuer gelegt worden, beklagt Lador-Fresher. Und das, obwohl beide Einrichtungen der Versorgung der Bevölkerung in Gaza selbst dienten. Das Vorgehen der israelischen Armee anlässlich der massiven palästinensischen Proteste an der Grenze des Gazastreifens zu Israel verteidigt sie: „Die israelische Regierung hat die Pflicht, die Grenzen des Staates und die Zivilbevölkerung zu schützen.“