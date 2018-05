Salzburger Familien schreiben Eisenbahn-Geschichte

Fünf Brüder bei der Bahn

Wenn fünf Brüder Eisenbahn-Geschichte schreiben: Johann Laner aus Pfarrwerfen-Pöham wuchs in einer Familie mit sechs Buben und vier Mädchen auf. Fünf Burschen landeten bei der ÖBB. Schon Vater Alois (*1900) war Zimmermann in der Bahnmeisterei Bischofshofen. Der älteste Sohn Alois jun. (*1933) war Hochbauführer, der zweitgeborene Josef (*1936) Personenkassier im Bahnhof Zell am See. Paul, Jahrgang 1938, war Verschubaufseher in Bischofshofen und der jüngste Bruder Rupert, geboren 1946, war Fahrdienstleiter und Bahnhofsvorstand in Zell. Johann Laner selbst war lange Jahre Lokführer. Von den sechs Eisenbahnern sind vier leider schon verstorben.

„Wir haben unsere Eisenbahnkindheit sehr genossen“, trägt Johann Laner auch noch als Pensionist die Eisenbahn im Herzen, organisiert alle 14 Tage einen Lokführer-Ausflug mit. „Es ist für mich eine sehr persönliche Beziehung“, gesteht der Pongauer. „Deshalb habe ich mich auch für die Ausstellung gemeldet, eine schöne Sache.“