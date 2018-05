Auch Guatemala eröffnet Botschaft in Jerusalem

Nach den Vereinigten Staaten hat auch Guatemala am Mittwoch feierlich seine israelische Botschaft in Jerusalem eröffnet. Präsident Jimmy Morales sprach von einer „mutigen Entscheidung“ seines Landes und einem „wichtigen Schritt für die Zukunft beider Völker“. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu dankte Morales und sagte, Guatemala sei „immer unter den Ersten“ gewesen. Guatemalas Botschafterin Sara Solis sprach von einem „historischen Tag, an dem die Botschaft in die israelische Hauptstadt zurückkehrt“. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums nannte die Eröffnung einen „großartigen Moment“.