Mit Kampfgeist und Harmonie gegen das Hochwasser

5000 Sandsäcke mussten in der Gemeinde Schwarzautal am Montag her, um gefährdete Objekte zu sichern. Nachdem so eine Menge kein Ort lagernd hat, wurde um Hilfe gebeten. Private Bauunternehmer haben kurzerhand Betonmischer zweckentfremdet, mit Sand gefüllt und direkt an die zahlreichen helfenden Hände nach Schwarzautal gebracht. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass die Hilfskette in der Steiermark bei solchen Ereignissen hervorragend funktioniert.