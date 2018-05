Kicker posen mit Sultan: Erdogan 1, Integration 0

Die deutsche Nationalelf gleicht mit ihrer Vielfalt an Persönlichkeiten einem Abbild der Gesellschaft. Das Team setzt sich nicht nur aus Müllers, sondern eben auch aus Özils und Gündogans zusammen. Wenn es aber innerhalb des deutschen Nationalteams schon nicht gelingt, sich zweifelsfrei zu Deutschland und seinen Werten zu bekennen, so wird es in der Welt außerhalb des geschützten Teamgefüges umso weniger funktionieren.