Deutsche Teamspieler posieren mit „Sultan“ Erdogan

Ob Joachim Löw, der am Dienstag sein WM-Aufgebot nominiert, davon unberührt bleibt, ist ungewiss. Özil und Gündogan gelten beim Teamchef beide als gesetzt. Erdogan selbst lässt in der Türkei am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten. Mit Premier-League-Schützenhilfe anscheinend.