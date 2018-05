Atomabkommen: Iran und EU vorsichtig optimistisch

EU steht zu Deal - hochrangiges Treffen in Wien

Beide Seiten kündigten in Brüssel an, dass es nun intensive Diskussionen auf Expertenebene geben werde, um in Bälde zu konkreten Lösungen zu kommen. Mogherini betonte, die EU sei entschlossen, den Deal zu bewahren. Für die kommende Woche kündigte sie ein Treffen der stellvertretenden EU-Außenminister in Wien an. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte: „Wir wollen dem Iran deutlich machen, dass wir zu den Vereinbarungen stehen und auch erwarten, dass sich der Iran daran hält.“ Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian verwies darauf, dass der Iran Anrecht auf die „wirtschaftlichen Dividenden“ habe, wenn er sich an seine Verpflichtungen halte.