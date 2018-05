Austria-Trainer Letsch: „Brauchen jetzt Typen!“ 

Ob die Chefetage dafür das Börsel öffnet, Geld locker macht? Ablösefreie Spieler gibt es nicht wie Sand am Meer, für Neue wird man auch zahlen müssen. Was Sportchef Franz Wohlfahrt bewusst ist: „Wir wissen, dass wir den Kader verändern müssen, sind an mehreren Spielern dran, das Finanzielle spielt dabei natürlich eine Rolle.“ Sax (Admira) und Schoissengeyr (Sturm) sind als Neuzugänge fix, Wohlfahrt sucht in Österreich, Bulgarien, Ungarn, Slowenien und Kroatien.