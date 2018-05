Unbelehrbarer Seriendieb muss ein Jahr in Häf‘n

Busfahrer Pfefferspray in Augen gesprüht

So soll der Angeklagte unter anderem gemeinsam mit Freunden aus seiner Clique immer wieder Spritztouren mit fremden Mopeds gemacht oder Sachen gestohlen haben, die nicht niet- und nagelfest waren - von Bargeld aus einem Modegeschäft, über Handys aus Autos (nachdem die Scheiben eingeschlagen wurden) bis hin zu zwei Joghurt-Bechern im Wert von 3 Euro. Zudem soll der Innsbrucker, nachdem er knapp 70 Euro Wechselgeld aus einem Linienbus erbeutet hatte, den Fahrer eine mehr als ordentliche Ladung Reizgas in die Augen gesprüht haben.