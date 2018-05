Meghan ist Harrys Cousine 17. Grades

Sie ist eine geschiedene Schauspielerin und Tochter einer Yoga-Lehrerin mit Dreadlocks: Aus Sicht mancher Kritiker in Großbritannien hat Meghan Markle in der königlichen Familie einfach nichts verloren. „Not royal material“ heißt es. Was sie nicht ahnen: Die schöne 36-Jährige ist entfernt nicht nur mit mehreren US-Präsidenten verwandt, sondern auch mit Prinzessin Diana, Prinz Harry und Queen Elizabeth.