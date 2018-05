Unwetternacht hielt Einsatzkräfte auf Trab

In Puch bei Weiz, Ortsteil Perndorf, schlug gegen 19 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Eine Stunde danach setzte in Pöllau in der Kirchenackersiedlung ein Blitz ein Dach in Brand. In der Folge begannen die hinter einer Holzverkleidung angebrachten Elektroleitungen, die zu einer seit Jahren nicht mehr benutzten Sauna führen, zu brennen. Die Feuerwehr, die an diesem Abend zudem sechs Keller auspumpen musste, erstickte die Flammen.