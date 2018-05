Drama in Tirol: Prinzessin trauert um Ehemann

Zum Unglück kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr: Hubertus Stephan wollte offenbar in Aurach nahe Kitzbühel in steilem Wiesengelände seinen Wagen ausprobieren - so zumindest die Mutmaßung. Laut Polizei dürfte er die Lage völlig unterschätzt haben. Der 47-Jährige verlor die Kontrolle, stürzte sich mehrmals überschlagend 150 Meter ab und krachte schließlich mit voller Wucht gegen einen Baum.