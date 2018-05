Unfalllenker (47) stirbt vor Augen seiner Kinder

Drama um einen deutschen Familienvater (47) in Tirol! Der Mann stürzte am späten Donnerstagnachmittag in Aurach bei Kitzbühel mit seinem Auto mehr als 150 Meter ab und krachte gegen einen Baum. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Kurz vor dem tödlichen Absturz ließ der 47-Jährige seine beiden Kinder (vier und sechs Jahre) aussteigen. Die beiden mussten das Unglück mit ansehen.