Strandbar: Sommergefühle an der Sill in Innsbruck

Nach sieben Jahren vor dem Einkaufszentrum Sillpark musste sich Strandbar-Betreiber Nils Behrendt einen neuen Standort suchen. „Es war allerdings von Beginn an klar, dass die Genehmigung nur für eine gewisse Anzahl von Jahren gültig ist“, sagt der gebürtige Berliner. Es dauerte ein paar Wochen, bis er die passende Alternative entdeckt hatte. Doch schließlich landete Behrendt - wie so oft - durch puren Zufall beim Städtischen Hallenbad. „Sie suchten einen Pächter für den Imbiss, der über einen Außenbereich mit Südlage verfügt und direkt an der Sill liegt. Ich war mir sofort sicher: Das ist die perfekte Kombination für uns“, erzählt Behrendt.