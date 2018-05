Mercosur: Was spricht dafür, was dagegen?

Gammelfleisch-Skandal in Brasilien

Thema Gammelfleisch in Brasilien, wo kaputtes Fleisch aufgepäppelt wurde. Ralf Kronberger ist der Meinung, dass dieses Problem ein rein brasilianisches sei. Brasilien habe bestimmt ein Interesse daran, diesen Skandal in den Griff zu bekommen. Und: „Auch in Europa hatten wir solche Probleme.“ Er verweist auf Deutschland, wo es vor Jahren einen ähnlichen Skandal gab. „Kein europäischer Konsument wird Interesse daran haben, ein gebrandmarktes Fleisch zu kaufen.“ Greenpeace-Experte Jens Karg bleibt dabei: In Brasilien gibt es Massentierhaltung, Tiere und Beschäftigte werden dort ausgebeutet.