Kein Konzept gegen Gewalt in Wiener Spitälern!

„Die Stadtregierung darf mit der Umsetzung der Maßnahmen nicht, wie angekündigt, bis Jahresende warten. Sie ist dringend aufgefordert, umgehend das seit Jahren versprochene unternehmensweite Sicherheitskonzept vorzulegen“, so Korosec weiter. Schneider hofft indes auf Bald-Bürgermeister Michael Ludwig: „Er hat schon klargemacht, dass man sich in seinem Wien an die Hausordnung halten muss.“