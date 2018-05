Verein: „Wir bauen ein Katzenhaus im Burgenland!“

Obfrau Alice Pichler: „Die Versprechungen des Landes verlaufen seit Jahren im Sand. Es gibt in der Region keine Anlaufstelle für notleidende Tiere.“ Darum habe man sich nach über vier aufopfernden Jahren dazu entschieden, so nicht mehr weiterzumachen. „Das Leid der Streuner und der vielen ungewollten oder misshandelten Tiere ist einfach zu groß“, so Pichler weiter.