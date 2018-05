Schulattentat: Mario S. plante Massenmord

„Ermittlungen werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen“

Der mutmaßliche Schütze war am Mittwochabend festgenommen worden und wurde laut Polizei am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. „Die Staatsanwaltschaft wird noch am Freitag die Verhängung der U-Haft beantragen“, so Köhl. Während die Einvernahmen demnächst abgeschlossen werden, werden die Ermittlungen „noch längere Zeit in Anspruch nehmen“, teilte indes Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Neben Erhebungen im Umfeld des 18-Jährigen müssten auch IT-Medien ausgewertet werden, was mehrere Wochen dauern könnte. Dass der 19-Jährige Schussopfer wurde, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand „Zufall“ gewesen, sagte der Sprecher.