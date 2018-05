Orban gewählt: „Liberale Demokratie ist zu Ende“

Viktor Orban ist am Donnerstag vom Parlament in Budapest mit großer Mehrheit erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. In seiner Rede vor dem Parlament erklärte der 54-Jährige: „Die Epoche der liberalen Demokratie ist zu Ende.“ In seiner Rede bekannte sich der Regierungschef zur EU, allerdings, so Orban weiter, bedeute das nicht, dass Brüssel nicht kritisiert werden dürfe. Die EU müsse auf den Boden der Realität zurückkehren und die „wahnhaften Albträume von den Vereinigten Staaten von Europa aufgeben“, forderte er weiter und warnte gleichzeitig vor einer offenen Gesellschaft in Europa. Orbans Fidesz-Partei hatte bei der Wahl am 8. April eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament errungen. Kritiker werfen dem machtbewussten Regierungschef den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor.