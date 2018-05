Mehr zu zahlen ist für Kurz „inakzeptabel“

Durch den Brexit würden der EU jährlich zehn bis 13 Milliarden Euro im Budget fehlen, während der Finanzbedarf sich erhöht. Der Fehlbetrag soll durch Einsparungen in allen EU-Programmen und durch höhere Beitragszahlungen ausgeglichen werden. Oettinger will in der Regionalförderung und der Landwirtschaft sparen. Nicht betroffen sind Bildungsprogramme, die Grenzschutzbehörde Frontex will er sogar ausbauen.