Bespuckt, beschimpft, geschlagen!

Besonders dramatisch ist die Situation in der Landeshauptstadt: Am Universitätsklinikum Graz wurden drei Arbeitsunfälle nach Körperverletzungen angezeigt, am LKH Graz-Süd West wurde in 23 Fällen Inventar zerstört, außerdem musste das Personal sage und schreibe 531 Aggressions-Protokolle anfertigen. Was im Klartext heißt, dass es für Ärzte, Pfleger und Schwestern keinen einzigen Arbeitstag ohne „Auszucker“ von Patienten oder deren Verwandten gab!