Virus-Alarm in Österreichs Eishockey-Team!

In den beiden Partien am Freitag gegen Frankreich und am Samstag gegen Weißrussland entscheidet sich Österreichs Schicksal bei der A-WM in Kopenhagen - just vor diesen beiden Matches geht in unserem Team ein Magen-Darm-Virus um: Daniel Woger hatte deshalb bereits das Match gegen die Slowakei auslassen müssen. Vor dem 0:7 am Mittwoch gegen Weltmeister Schweden gab auch Fabio Hofer w.o.!