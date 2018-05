Neue Anlaufstelle entlastet Ambulanzen der Klinik

Mehr als 2 Millionen Patienten werden jedes Jahr in den Ambulanzen und Spezialsprechstunden der Klinik Innsbruck betreut. Zu den größten gehören jene der Inneren Medizin. Zehntausende Aufnahmen sind es dort jedes Jahr. „50 Prozent der Patienten sind keine dringenden Fälle, für die Ambulanzen ja gedacht sind“, spricht die ärztliche Direktorin der Klinik, Alexandra Kofler, eine Entwicklung an, gegen die die Spitäler seit Jahren vergeblich ankämpfen. Das Problem: Patienten gehen auch mit Schnupfen oder Bienenstich ins Krankenhaus, weil sie vor allem an den Wochenenden und am Abend schwer einen Arzt finden.