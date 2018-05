Meghan-Markle-Kult: Wachsfiguren und Legohochzeit

Für Besucher des Wachsfigurenkabinetts werden die lebensechten Abbilder des Paares vom Tag der Hochzeit an nebeneinander zu sehen sein. Die Meghan-Figur trägt ein grünes Kleid - das gleiche Kleid hatte Meghan an, als sie und Harry ihre Verlobung im vergangenen November bekannt gaben. Harry, der Sechste in der britischen Thronfolge, ist bereits seit mehreren Jahren in der Galerie vertreten.