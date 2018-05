Bursche mit Rohr geschlagen, entführt: Duo in Haft

Vier junge Männer sollen in Hollabrunn in Niederösterreich einen 21-Jährigen aus dem Waldviertel überfallen und ihm mit einem Eisenrohr auf den Kopf geschlagen haben. Dann zwangen sie ihr Opfer zu einer Autofahrt, während der sie ihm knapp 300 Euro abknöpften. Die Verdächtigen wurden gefasst - zwei sind in Haft, zwei wurden angezeigt.