„Trump hat Wahl: Iran mit Atomwaffen oder Krieg“

Iranischer Parlamentspräsident: „Fühlen uns nicht mehr an Vertrag gebunden“

Tatsächlich könnte sich Teheran durch den Rückzug der USA und der Wiederaufnahme von Sanktionen nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen. Dies deutete der iranische Parlamentspräsident Ali Larijani am Mittwoch in einem Beitrag des staatlichen Fernsehens an. Der unter Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinedschad als Atom-Chefunterhändler tätige Politiker zeigte sich auch skeptisch, ob die „europäischen Unterzeichner des Abkommens ihre Versprechen erfüllen werden“. Im iranischen Parlament brannten bereits erste US-Flaggen.