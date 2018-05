Krokodil beißt Braut kurz vor Hochzeit Arm ab

„Krokodil biss ihren Arm durch“

Ndlovu und Fox wurden in der Vorwoche beim Kanufahren nahe den berühmten Victoriafällen von einem wilden Krokodil angefallen. Das riesige Reptil stürzte sich auf das Gummiboot und verbiss sich im rechten Arm der jungen Frau. „Bei dem Angriff packte das Krokodil ihren Arm und biss ihn durch, während ihr Lebensgefährte panisch versuchte, sie zu retten. Beide können froh sein, dass sie noch am Leben sind“, so ein Mitglied der Familie gegenüber der „Sunday News“.