Stress beim Hausbau: Polizist löschte Daten

„Schlau werde ich aus Ihnen nicht“, grübelte Richter Andreas Rom, der den Schöffensenat führte. Vor ihm stand ein 28-jähriger Polizist, der sich wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs verantworten musste. Am 9. Oktober kam eine Frau zur Polizeiinspektion, die in einen Auffahrunfall verwickelt worden war, wobei der Unfallgegner ohne Hinterlegung seiner Daten abrauschte. Die Frau wies aber ihre Schwester an, ein Foto vom Kennzeichen und auch vom Auto zu machen. All diese Daten wurden an dem Tag vom Polizisten zu den Akten genommen und am 27. Oktober teilweise wieder gelöscht. „Ich kann nicht sagen, warum ich das gemacht habe. Ich habe damals gerade mit dem Hausbau begonnen und war nicht genügend konzentriert“, erklärte der aufrichtig wirkende Angeklagte, der seit zwei Jahren als Polizist arbeitet.