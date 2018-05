20.000 Küken am Brüsseler Flughafen vergast

Die Tötung von 20.000 Küken am Brüsseler Flughafen lässt derzeit in Belgien die Wogen hochgehen. Mehrere Politiker reagierten am Dienstag empört darauf, dass die für Afrika gedachten Tiere am Wochenende wegen eines Transportproblems vergast wurden. Der flämische Grünen-Abgeordnete Bart Caron sprach von einem Vorfall wie in „Absurdistan“.