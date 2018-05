Gewaltvorwürfe: Weinstein-Ankläger tritt zurück

Der Generalstaatsanwalt des US-Sstaates New York und Chefankläger in der Causa Weinstein sieht sich nun selbst Gewaltvorwürfen ausgesetzt. Mehrere Ex-Partnerinnen werfen dem Juristen laut dem Magazin „New Yorker“ vor, Gewalt angewendet und sie bedroht zu haben. Zwei der Frauen sagten dem Magazin, Schneiderman habe sie wiederholt geschlagen und gewürgt, häufig im Bett nach dem Konsum von Alkohol. Zwar stünden die Vorwürfe nicht mit seiner Arbeit im Zusammenhang, sie hinderten ihn jedoch daran, seine Aufgabe „in dieser kritischen Zeit“ wahrzunehmen, erklärte Schneiderman am Montag und gab seinen Rücktritt bekannt.