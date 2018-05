„Tag der offenen Tür“ im Hochsicherheits-Gefängnis

Die meisten kennen ein Gefängnis nur aus dem Fernsehen. Klischees ranken sich um dieses Thema, wild geht es zu hinter Gittern. Dass dem (meistens) nicht so ist, sich ein strenger Ablauf durch den Tag zieht, ist unbekannt. Wer wissen will, wie Häftlinge leben, welche anspruchsvolle Arbeit die Mitarbeiter des Strafvollzuges leisten, hat am 26. Mai von 12 bis 16 Uhr Gelegenheit dazu. In der Grazer Karlau heißt es da nämlich „Tore auf!“ Diese Chance sollte man nutzen, immerhin wird das historische Gebäude bald einem großen, dringend nötigen Umbau unterzogen.