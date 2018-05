Zerstückelte Leiche im See: Opfer identifiziert!

Zerstückelt und im See versenkt

Bei der jungen Frau habe es sich um eine „Zufallsbekanntschaft“ des 63 Jahre alten Alfred U. gehandelt, der mittlerweile in U-Haft sitzt. Er steht im dringenden Verdacht, die Ungarin am 28. März in seiner Wohnung in Wien getötet, in der Badewanne zerstückelt und die Leichenteile schlussendlich im Neusiedler See entsorgt zu haben.