Brandgefährlich: Das Strafregister von Alfred U.

In der Haft galt er als „Musterhäftling“

Der Mann, der am 28. März in seiner Wiener Wohnung eine Frau getötet, zerstückelt und danach im Neusiedler See entsorgt haben soll, verhält sich also genauso wie in den 32 Jahren, die er bereits in Justizeinrichtungen verbracht hat. Ruhig, angepasst, demütig.