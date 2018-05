Antisemitische Türken-Partei wirbt in Wien

Seit dem Jahr 2012 ist es im Ausland lebenden türkischen Staatsbürgern möglich, an bundesweiten Wahlen in ihrem Heimatland teilzunehmen - weshalb auch die türkischen Parteien Strukturen im Ausland aufbauen. Die Stimmen können in der Botschaft in Wien oder in den Konsulaten in Salzburg und Bregenz abgegeben werden.