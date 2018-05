Pichler schlug schon nach 33 Sekunden zu

Mit den Freitag-Siegen konnte Salzburgs Westliga-Restprogramm nicht mithalten. Wals-Grünau (2:4 in Innsbruck) und FC Pinzgau (1:3 in Hard) gingen leer aus, St. Johann glich in Hohenems in Minute 93 wenigstens zum 2:2 aus. Nur Grödig siegte - dank Pichler, der zweimal einnetzte und beim dritten Tor assistierte.