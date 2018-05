Eine musikalische Reise durch das junge Europa

So jung, preisgekrönt und weiblich wie aktuell war das Grazer Musikleben noch nie! Die beiden Orchester der styriarte-Reihe „recreation“ setzen ihre Linie der vergangenen Jahre (mit einem Schwerpunkt auf junge und weibliche Talente) auch in der kommenden Saison, deren Programm nun präsentiert wurde, konsequent fort. Dazu kommen einige so ungewöhnliche wie mutige Konzerte, auf die man gespannt sein darf.