Keimen im Krankenhaus keine Chance geben!

Ein Indikator, wie ernst das Thema genommen wird, ist auch immer die Menge des Desinfektionsmittels, das verwendet wird: Allein am Grazer Klinikum sind das 21.000 Liter pro Jahr _ auch hier gab es massive Steigerungen seit 2013 -, 1285 Spender stehen nur in in den Patientenzimmern zur Verfügung, immer wieder neue kommen auf Gängen, in Untersuchungszimmern, Ambulanzen dazu.