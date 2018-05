Prozess um Drogenanbau im Schulkeller

Schulwart leidet an Krankheiten

Beim Prozess erklärte der 61-Jährige glaubhaft, dass er seit Jahren an Reizdarm, Magenproblemen und den Folgen von zwei Wirbelsäulen-Operationen leide. „Ich habe kaum mehr meine Arbeit geschafft“, sagte der Angeklagte. Zwei TV-Dokumentationen hätten ihm dann die lindernde Wirkung von Cannabis gezeigt, worauf er in der Schule („meine einzige Möglichkeit“) die Aufzucht von insgesamt 50 Pflanzen betrieb.