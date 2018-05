Angepaddelt! Steirer entdecken die Mur neu

45 Kilometer den Fluss hinunter - in einem Stück, mit vielen Ein- und Ausstiegsstellen, Bootsverleih und Sicherheitsausrüstung. Was es anderswo schon länger gibt, ist nach einem regionalen Schulterschluss jetzt auch an der Mur möglich. Gestern bat man zwischen Großlobming und Leoben zu einem ersten fröhlichen „Anpaddeln“.