Snow-Queen Anna Gasser spannt in der Heimat aus

Wings for Life Rund, dann X-Games?

Dass Gasser jetzt schon in Kärnten weilt, trifft sich gut. Sie wird am Sonntag ebendort beim Wings for Life World Run an den Start gehen. Ob sie am 19. Mai zum Saisonabschluss bei den „X-Games Norway“ in Oslo an den Start geht, ist derzeit noch unklar. Eine im Training erlittene Blessur des Knöchels hatte sie zuletzt außer Gefecht gesetzt und ihr auch einen „Zwangsurlaub“ auf Bali eingebracht.