Fackelzug der SJ gegen türkis-blaue Regierung

Am Montagabend hat die Sozialistische Jugend Wien zur Demo gegen die türkis-blaue Bundesregierung aufgerufen. Der Fackelzug stand unter dem Motto: „Wien wehrt sich!“ Fiona Herzog, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, sagte am Rathausplatz in ihrer Abschlussrede: „Die Regierung zerschlägt den Sozialstaat und lenkt mit rassistischer Hetze und billiger Symbolpolitik davon ab, dass sie Verschlechterungen für uns alle bringt.“ Laut SJ nahmen rund 5000 Menschen am Fackelzug teil.