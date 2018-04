„Maestro“ Kuhn gegen Blogger Wilhelm vor Gericht

Kuhn erscheint nicht

Beim Prozesstermin am Montag in Innsbruck erschien Kuhn wegen „Terminkollision“ nicht. Dafür wenigstens eine von drei Zeuginnen, die angeblich ein „Opfer“ von Kuhns Umtrieben gewesen sein sollen. Die Sängerin sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Eine weitere Künstlerin sah sich dazu nicht in der Lage, eine deutsche Mezzosopranistin soll demnächst per Videokonferenz befragt werden. „Unsere Verteidigung ist darauf aufgebaut, dass die Behauptungen meines Mandanten im Kern zutreffen“, so Wilhelms Anwalt Markus Orgler.