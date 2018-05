Paris Hilton: Sextape war „wie Vergewaltigung“

In der neuen Dokumentation „The American Meme“ spricht Paris Hilton über ihr Sextape, das sie vor mehr als zehn Jahren über Nacht zum Star gemacht hat. Die Erinnerungen an diese Zeit sind für die TV-Blondine aber alles andere als positiv, wie sie erklärt: „Es war, wie vergewaltigt zu werden. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Teil meiner Seele verloren, und es wurde so grausam und gemein über mich geredet. Ich wollte in manchen Momenten regelrecht sterben. Ich dachte mir: ,Ich will einfach nicht mehr leben.‘ Weil ich mir sicher war, alles sei mir genommen worden. Ich wollte nicht dafür bekannt sein. Ich würde niemals sein, wer ich hätte sein können.“